Отношения Турции и США будет сложно восстановить, если Анкара приобретет российские ЗРС С-400. Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл, передает РИА Новости.

«Мы введем санкции», — пояснил он, добавив, что это будет сделано в соответствии с законом «О противодействии врагам Америки с помощью санкций» (CAATSA).

В сентябре 2017 года Москва и Анкара подписали договор о поставке Турции систем С-400. Стоимость соглашения составляет 2,5 миллиарда долларов, более половины суммы покроет российский кредит. Турция в апреле 2018-го подтвердила свое решение, несмотря на американские санкции в отношении России. При этом по просьбе Анкары сроки поставок ускорили и перенесли на июль 2019 года.

Решение о покупке российских С-400 вызвало недовольство США, поскольку Турция — член НАТО, а в Североатлантическом альянсе все системы вооружений должны работать по единому стандарту.

Minval.az