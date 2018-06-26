Самым ужасающим образом в Мексике преступные группировки пытаются влиять на результаты грядущих выборов, сообщает NYT.

Как сообщают журналисты, работающие в Мексике, многочисленные члены картелей пытаются запугивать, угрожать и подкупать каждого, кто может стать причиной потери ими власти.

Выборы в Мексике, по сути, сменят власть по всей стране — помимо выбора президента, будут также избраны члены парламента, а также мэры многочисленных городов. Мафия по этому поводу переживает, ведь, очевидно, их влияние в регионах напрямую зависит от лояльности того или иного кандидата.

В итоге, мафиози не церемонятся с методами борьбы: с начала кампании — сентября прошлого года — в стране погибло 116 политиков.

Сообщается также, что цифры могут быть намного более внушительными, если учитывать менеджеров предвыборных кампаний, а также различных функционеров.

Minval.az