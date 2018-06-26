Папа Римский Франциск и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе первой аудиенции в Ватикане обсудили вопросы миграции, разоружение и конфликты на Ближнем Востоке и в Африке, сообщила служба печати Святого престола.

«Папа Франциск принял сегодня на аудиенции президента Французской республики Эммануэля Макрона, который затем встретился с госсекретарём кардиналом Пьетро Паролином и с монсеньором Полом Ричардом Галлахером, госсекретарем Ватикана по международным делам», — говорится в сообщении.

«В ходе сердечных бесед» они подчеркнули хороший характер отношений между Парижем и Святым престолом и обменялись мнениями о европейском проекте.

«Стороны обсудили представляющие взаимный интерес мировые вопросы: среди них защита окружающей среды, миграция и обязательство на многостороннем уровне по предотвращению и разрешению конфликтов, особенно в плане разоружения. Беседа позволяла обменяться мнениями по ряду конфликтных ситуаций, в особенности на Ближнем Востоке и в Африке», — отмечается в заявлении.

В ходе аудиенции папа Франциск и президент Франции обменялись подарками. Глава Римско-католической церкви подарил Макрону медальон с изображением святого Мартина Турского, на котором один наиболее почитаемых во Франции святых делится плащом с нищим.

Макрон, в свою очередь, вручил понтифику роман французского католического писателя Жоржа Бернаноса «Дневник сельского священника». Как признался папа Франциск, он очень любит это роман и неоднократно его перечитывал.

Первая аудиенция Макрона у папы Франциска продлилась довольно долго — меньше часа. После нее французский лидер отправился в базилику Святого Иоанна Крестителя на Латеранском холме, где его посвятят в почетные каноники этого собора. Последним лидером Франции, который принимал этот титул в 2007 году, был Николя Саркози.

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