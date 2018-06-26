Королева Великобритании Елизавета Вторая одобрила законопроект о Brexit, дав ему тем самым статус закона. Как сообщает РИА Новости, применяться новый закон начнет после выхода Великобритании из ЕС 29 марта 2019 года.

«Я должен уведомить палату общин, что в соответствии с законом о королевском одобрении от 1967 года, Ее Величество даровало свое королевское согласие законопроекту о выходе Великобритании из ЕС», — объявил во вторник спикер нижней палаты парламента Джон Беркоу.

Палата лордов британского парламента окончательно утвердила правительственный вариант законопроекта о выходе Соединенного Королевства из ЕС 20 июня. Лорды одобрили законопроект простым большинством, без проведения процедуры голосования. Это решение положило конец попыткам внести в документ поправки, наделяющие парламент полномочиями по изменению условий Brexit или отмене выхода из Евросоюза в случае невозможности заключения соглашения с Брюсселем.

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