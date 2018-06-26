Широкомасштабная операция против «армянской мафии» проходит в Испании, сообщили каталонские правоохранительные органы Mossos d’Esquadra в Twitter.

«Проводим операцию совместно с Национальной полицией против преступной группировки армянского происхождения, связанной с наркотрафиком, торговлей оружием, контрабандой табака, отмыванием денег, коррупцией при спортивных ставках и другими имущественными преступлениями во всей Европе», — сообщила каталонская полиция.

По данным испанских СМИ, в ходе операции проводятся обыски в Барселоне, Мадриде, Валенсии, Аликанте, Альбасете и других городах. Предполагается, что в общей сложности будут задержаны более ста человек и проведены 70 обысков.

Речь идет о крупнейшей преступной группировке выходцев из Армении в Европе. Подозреваемые имеют связи в США, Франции, Бельгии, Италии и Литве.

Minval.az