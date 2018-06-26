Президент Македонии Гёрге Иванов отказался подписывать соглашение, согласно которому название страны должно быть изменено, сообщает издание «Kathimerini».

По мнению Иванова, соглашение противоречит конституции страны, а также резолюции Совбеза ООН.

«Я не принимаю идеи или предложения, которые могут поставить под угрозу национальную идентичность македонцев, особенности македонской нации и македонского языка», — заявил Иванов.

Ранее парламент Македонии завершил процесс ратификации договоренности с Грецией о переименовании Македонии.

Соглашение позволяет завершить многолетний спор между Афинами и Скопье. Греческую сторону не устраивало название Республика Македония, так как, по ее мнению, оно было слишком созвучно с названием греческой области Македония.

Урегулирование данного вопроса считается принципиально важным для будущего Македонии. Предполагается, что после его вступления в силу греческая сторона перестанет блокировать процесс присоединения Македонии к таким объединениям как ЕС и НАТО.

Minval.az