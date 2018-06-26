Власти Соединенных Штатов временно прекратили разлучать нелегальных мигрантов с детьми на границе страны с Мексикой.

Как передает Лента.ру со ссылкой на The New York Times, из-за того, что миграционная служба не располагает достаточным количеством помещений для задержания семей мигрантов, многих из них будут отпускать под подписку об обязательстве явиться в суд на слушание их дел.

По словам главы Службы миграционного и таможенного контроля страны Кевина Макэлинэна, детей у родителей будут отнимать только в случае, если ребенок находится в опасности или у родителей есть судимость.

Он также подчеркнул, что его ведомство и министерство юстиции должны выработать правила, согласно которым «взрослые нелегалы, которые берут с собой в США детей, нарушают законы и подвергают себя риску, могут находиться под следствием без долговременного разлучения с детьми».

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс отметила, что официально политику «нулевой терпимости» в отношении нелегалов менять не будут. «Мы ничего не меняем, у нас просто не хватает ресурсов», — сказала она. Кроме того, представитель администрации президента США Дональда Трампа обвинила демократов в Конгрессе в том, что те препятствуют принятию законов, пресекающих нелегальную миграцию на корню. «Мы работаем с Конгрессом, и, надеюсь, мы сможем наконец применить силу закона», — сказала Сандерс.

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