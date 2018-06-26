Германия ежемесячно теряет 618 миллионов евро из-за антироссийских санкций, заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер в интервью газете «Известия».

По словам политика, на Берлин приходится 40 процентов всего ущерба странам Евросоюза от ограничительных мер в адрес Москвы. Он подчеркнул, что санкции и ухудшение торговых отношений с Россией идут вразрез с национальными интересами Германии.

«Наша страна по сравнению с другими членами Евросоюза страдает из-за этих ограничительных мер сильнее всех. Ежемесячно мы теряем 618 миллионов евро из-за ограничительных мер. Ради чего? Чтобы изменить территориальный статус Крымского полуострова, чего никогда не произойдет?»- сказал Фронмайер.

Европейский союз ввел экономические ограничительные меры против России летом 2014 года в связи с возникшим на Украине конфликте. Позже санкции расширили. В июне Совет ЕС продлил действие ограничительных мер до 23 июня 2019 года.

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