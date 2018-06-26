Соединенные Штаты призывают Турцию предпринять шаги для укрепления демократии в государстве, а также способствовать дальнейшему прогрессу в разрешении существующих между Вашингтоном и Анкарой разногласий.

Как передает ТАСС, об этом заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс во время регулярного брифинга для журналистов.

По ее словам, в Белом доме в настоящее время планируют организовать телефонный разговор главы государства Дональда Трампа с переизбравшимся на посту президента Турции Тайипом Эрдоганом. «Мы призываем Турцию предпринять шаги для укрепления демократии и продолжения прогресса в направлении разрешения проблем в двусторонних отношениях», — отметила она.

Minval.az