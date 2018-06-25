Герцогиня Суссекская Меган Маркл поругалась с мужем принцем Гарри из-за запланированного на октябрь благотворительного тура в Австралию и Океанию, тем самым подогрев слухи о своей беременности.

Как сообщает издание «Дни.ру» со ссылкой на СМИ, Маркл могла отказаться от поездки из страха перед вирусом Зика, который особо опасен для женщин в положении. По данным портала, в результате между супругами произошёл действительно серьёзный конфликт, так как поездка была запланирована давно.

Отметим, что слухи о беременности Маркл уже некоторое время распространяются среди поклонников королевской семьи. Так, издание Hollywoodlife сообщает со ссылкой на свои источники во дворце, что пара ждёт сразу двойню — мальчика и девочку.

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