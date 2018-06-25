8 июля состоится инаугурация победившего на президентских выборах в Турции председателя Партии справедливости и развития, нынешнего главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как сообщают турецкие СМИ, после инаугурации он приступит к исполнению своих обязанностей в качестве главы государства.

В этот же день аналогичное мероприятие состоится и для новых депутатов Великого национального собрания Турции.

Отметим, что на прошедших 24 июня президентских выборах в Турции победу одержал Р.Т.Эрдоган. Он набрал 52,55% голосов.

Minval.az