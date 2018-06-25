Республиканская народная партия (CHP) в Турции согласна с объявленными Высшей избирательной комиссией итогами президентских и парламентских выборов. Об этом сказал кандидат в президенты Турции от CHP Мухаррем Индже на пресс-конференции по итогам выборов.

Как передает «Анадолу», по словам кандидата, за него свои голоса на выборах отдали 15 миллионов граждан.

«В будущем мы намерены довести это число до 30 миллионов», — сказал Индже.

Все наблюдатели подписали итоговые протоколы на избирательных участках, сказал кандидат.

«Для нас действительными являются результаты, указанные в этих протоколах. Разница между данными, представленными нашими наблюдателями, и объявленными Высшей избирательной комиссией итогами незначительная. Эта разница не может повлиять на конечный результат. Иными словами, мы согласны с результатами выборов», — сказал Индже.

В Турции 24 июня прошли президентские и парламентские выборы. Действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган по итогам подсчета более 99 процентов бюллетеней набирает большинство голосов избирателей на президентских выборах.

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