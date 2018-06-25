Международный песенный конкурс «Евровидение-2019», скорее всего, проведут не в Иерусалиме, сообщают израильские СМИ со ссылкой на заявление властей.

Как рассказали в министерстве финансов, единственная соответствующая стандартам «Евровидения» площадка находится в Тель-Авиве — это один из павильонов городского Центра ярмарок.

Сейчас броадкастер «Кан» ведет переговоры с ведомством по поводу финансирования мероприятия. Предположительно, на «Евровидение» Израиль потратит от $16,6 млн до $22,1 млн. Однако до окончательного решения по поводу места проведения «Евровидения» должен пройти конкурс городов-претендентов внутри страны, в котором может принять участие и Иерусалим.

Израиль завоевал право принимать у себя «Евровидение» в мае этого года, когда очередной конкурс выиграла певица Нетта Барзилай с песней Toy. После этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в следующем году конкурс пройдет в Иерусалиме, что вызвало критику, в частности, со стороны властей Турции — для многих стран статус Иерусалима остается спорным.

Minval.az