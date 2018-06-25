Французская туристка провела в тюрьме две недели за то, что во время вечерней пробежки случайно пересекла границу США и Канады, пишет РИА Новости со ссылкой на The Independent.

Инцидент произошел рядом с городом Уайт Рок недалеко от Ванкувера. Из-за того, что у девушки не было при себе документов, ее отправили в следственный изолятор в городе Такома в 200 километрах от места ареста.

По словам туристки, там, где она занималась спортом, не было никаких знаков о том, что рядом находится граница. Она сошла с тропинки, чтобы сделать фото, когда к ней подошли пограничники.

«Они говорили мне, что я нелегально пересекла границу, а я пыталась объяснить им, что сделала это не специально», — пояснила француженка.

«Меня посадили в машину с решетками и увезли. Потом меня попросили снять с себя все вещи, даже украшения, и полностью досмотрели», — рассказала девушка.

После того, как мать привезла в Такому документы дочери и разрешение на пребывание в Канаде, сотрудникам миграционной службы потребовалось две недели, чтобы подтвердить их подлинность.

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