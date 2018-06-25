Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Реджепу Тайипу Эрдогану по случаю его переизбрания на пост президента Турции, сообщает Ria.ru со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Глава Российского государства подчеркнул, что результаты голосования в полной мере свидетельствуют о большом политическом авторитете Р.Т. Эрдогана, широкой поддержке проводимого под его руководством курса на решение актуальных социально-экономических задач, стоящих перед Турцией, на укрепление внешнеполитических позиций страны», — говорится в сообщении.

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