Итальянское правительство запретило спасательным кораблям помогать лодкам с беженцами в Средиземном море, даже если они посылают сигналы бедствия, пишет The Independent.

Как отмечает издание, в воскресенье, 24 июня, спасатели в Италии получили шесть сигналов SOS от судов, которые перевозят мигрантов из Северной Африки в Европу. Однако Рим заявил, что беженцы находились в территориальных водах Ливии, и переложил ответственность за них на Триполи.

Ранее глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини заявил, что страна больше не в силах принять ни одного человека.

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