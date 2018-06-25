По итогам подсчета голосов на выборах президента и парламента Турции, Реджеп Тайип Эрдоган набирает простое большинство голосов избирателей.

Как передает «Анадолу», об этом сообщил председатель Высшей избирательной комиссии Турции Сади Гювен.

По его словам, подсчитано уже 97,7 процентов бюллетеней, а оставшаяся часть голосов не может повлиять на общие итоги голосования в Турции.

Гювен привлек также внимание к данным выборов в парламент страны.

Глава Высшей избирательной комиссии отметил, что по предварительным итогам голосования 24 июня 10 процентный выборный барьер преодолели шесть политических партий.

«Данные протоколов, поступающих в базу данных Высшей избирательной комиссии незамедлительно, передаются представителям политических партий», — отметил Гювен, подчеркнув, что с 2014 года не озвучивалось ни одного обвинения в подтасовке результатов избирательных протоколов.

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