Президент Турции Тайип Эрдоган лидирует на президентских выборах в Турции с результатом 57,6% по данным обработки 33% бюллетеней, передает РИА «Новости».

Его основной соперник Мухаррем Индже набирает 27,9%.

***

По предварительным подсчетам, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал 59,92% голосов избирателей на президентских выборах.

Об этом говорится в сообщении Центральной избирательной комиссии Турции (YSK).

В сообщении отмечается, что на данный момент подсчитано 18,61% голосов.

В сообщении также отметается, что кандидат от Народной республиканской партии (CHP) — Мухаррем Индже набрал 26,53% голосов, кандидат от недавно созданной «İyi Parti» Мэраль Акшенер 7,72%, кандидат Демократической партии народов (HDP) — Селахеддин Демирташ 5,50%, кандидат от партии «Сеадет» (SP) — Темель Карамоллаоглу 0,94% и кандидат от партии «Ватан» (Vatan Partisi) — Догу Перинчек 0,18% голосов избирателей.

Minval.az