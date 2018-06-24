«Цель врага – не исламский истеблишмент и администрация Хасана Рухани, они стремятся к уничтожению Ирана».

Как передает ИРНА, об этом заявил в воскресенье глава МИД Ирана.

Мохаммад Джавад Зариф, выступая на собрании группы предпринимателей, сказал, что Иран препятствует целям и желаниям ряда крупных держав, которые хотят уничтожить страну.

В ответ на внутреннюю критику в адрес ядерного соглашения, Зариф сказал: «Говорят, что США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) из-за его недостатков, США также вышли из НАФТА и Парижского соглашения, т.е. у этих соглашений тоже были недостатки?».

Он подчеркнул, что враг нацелен на сегодняшний Иран с его стратегическим и географическим статусом, исторической сущностью, богатыми ресурсами и великим народом.

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