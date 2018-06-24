Издание «Кронен цайтунг» сообщило, что власти Австрии активно готовятся к проведению встречи президентов России и США. По данным журналистов, Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся в Вене 15 июля. Впрочем, официального подтверждения этой информации пока нет.

По данным источников, несколько дней назад в австрийскую столицу уже прибыли дипломатические представители Москвы и Вашингтона, чтобы «предметно рассмотреть» проведение первого двустороннего саммита России и США. Кроме того, в Вене якобы заметили представителей служб безопасности двух стран, которые начали «изучать обстановку» для организации переговоров.

Minval.az