Сирийский лидер Башар Асад признался, что пока не решил, будет ли на баллотироваться на пост президента в ходе следующих выборов, которые намечены на 2021 год. Заявление прозвучало в интервью телеканалу НТВ.

По его словам, на это решение влияют два фактора: желание самого Асада и воля сирийского народа. Причем первое, как отметил политик, исходит из второго.

— У нас есть еще три года. К тому времени, к 2021 году, будет ли готов сирийский народ принять того же человека, того же президента, или нет? Если нет, то что мне даст президентский пост? Если будут готовы — я подумаю над этим, — пообещал Асад.

Minval.az