После двух провальных матчей на чемпионате мира сборная Аргентины все же сохраняет призрачные шансы на выход в плей — офф.

Чтобы эти шансы стали более реальными, знаменитый футболист Диего Марадона потребовал допустить его на тренировочную базу сборной Аргентины, чтобы поднять дух команды, сообщает Mirror.

«Когда я играл в футболке сборной Аргентины, я отдавался игре полностью. Легенды команды, такие как Симеоне, Редондо, Каниджа, Луке и Гальего, делали то же самое. Я хочу иметь возможность лично поговорить с игроками и объяснить им, что значит носить форму национальной команды», — заявил Марадона.

Напомним, Аргентина на чемпионате мира сыграла вничью со сборной Исландии (1 — 1), а после проиграла команде Хорватии (0 — 3).

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