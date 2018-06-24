Безопасность в Анкаре в день президентских и парламентских выборов, которые пройдут 24 июня, будут обеспечивать 16 тысяч сотрудников полиции. Как сообщает Anadolu, Анкара поделена на три избирательных округа, и граждане будут голосовать на 11392 избирательных участках.

Также для поддержания безопасности будут задействованы 40 единиц полицейской спецтехники, 35 бронеавтомобилей, вертолеты и дроны. На выборах в Турции в целом проголосуют 56 миллионов 322 тысячи 632 избирателя. На избирательных участках будет установлено 180065 урн для голосования.

Граждане Турции за рубежом проголосовали на выборах с седьмого по 19 июня.

Зарегистрированные за рубежом избиратели также смогут проголосовать на КПП на турецкой границе до 17:00 24 июня. Избирательные участки в Турции будут открыты с 08:00 до 17:00 24 июня. После завершения голосования вначале будут подсчитаны голоса, отданные избирателями за кандидатов в президенты.

Minval.az