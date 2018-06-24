Число раненых при покушении на президента Зимбабве Эммерсона Мнангагву составило восемь человек.

Об этом передает РИА Новости со ссылкой на местное издание Herald.

Ранее в субботу на стадионе White City Stadium в городе Булавайо, где проходил предвыборный митинг Мнангагвы, произошел взрыв. Сам президент не пострадал и был успешно эвакуирован. Ранения получили чиновники и сотрудники полиции.

«Не менее восьми человек, в том числе вице-президент страны Кембо Мохади и (министр окружающей среды, воды и климата. — Прим. ред.) Оппах Мухингури-Кашири, получили ранения в результате взрыва на стадионе White City Stadium, где выступал президент Мнангагва», — сообщает издание.

Пресс-секретарь зимбабвийского президента Джордж Чарамба добавил, что все раненые получили необходимую медицинскую помощь. Их уже отпустили из больницы.

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