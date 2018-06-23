Президент Дональд Трамп заявил в субботу, что перенес посольство США из Тель-Авива в Иерусалим, исполняя обещание, данное им во время избирательной кампании в 2016 году, передает ТАСС.

«Я сделал это, потому что обещал избирателям, — отметил он в интервью телеканалу TBN. — Я считаю, что очень важно было перенести посольство [в Иерусалим]. Многие президенты до меня говорили, что собираются сделать это, но ничего не предпринимали. И я никогда не понимал, почему».

По словам Трампа, примерно за две недели до соответствующего объявления, сделанного им 6 декабря, «лидеры многих стран начали звонить с просьбой не предпринимать такой шаг». «Но я не хотел, чтобы они мне указывали, что я не должен делать», — подчеркнул глава Белого дома.

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