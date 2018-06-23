Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что против стран ЕС, безосновательно отказывающих мигрантам в праве на убежище, должны быть введены финансовые санкции.

Об этом он заявил во время пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Испании Педро Санчесом.

«Со своей стороны, я положительно отношусь к идее создания соответствующего механизма на случай таких ситуаций», — сказал Макрон, отвечая на вопрос о мерах в отношении стран, не проявляющих солидарность в решении миграционной проблемы.

Президент Франции подчеркнул, что «нельзя мириться с ситуацией, когда страны, получающие помощь Евросоюза во имя солидарности, в тоже время сами проявляют национальный эгоизм, когда речь идет о миграционных проблемах».

Франция и Испания намерены укрепить сотрудничество со странами исхода и транзита беженцев для решения миграционных проблем, добавил Макрон. Он отметил, что страны «разделяют общую стратегию по решению миграционных проблем». По словам Макрона, этот общий план включает «укрепление взаимодействия со странами происхождения и транзита мигрантов, укрепление европейских внешних границ и защита шенгенского пространства, а также реорганизация приема беженцев».

Макрон подчеркнул, что «у Франции прекрасное взаимодействие с Испанией по миграционной проблеме». Он приветствовал решение Испании принять судно Aquarius, которому 10 июня власти Италии не дали причалить. Судно неправительственной организации SOS Mediterranee перевозило более 600 спасенных нелегальных мигрантов. Макрон сообщил, что в ближайшее время сотрудники Французское агентство по защите беженцев и апатридов (OFPRA) направятся в Испанию для того, чтобы изучить ситуацию каждого прибывшего мигранта.

В свою очередь испанский премьер подчеркнул, что «полностью разделяет проект президента Франции, который предполагает перезапуск Европы, защищающей своих граждан в экономической, социальной среде». «Мы придерживаемся тех же целей. Мы хотим, чтобы Европа была более сильной и могла ответить на мировые вызовы, в том числе на миграционные проблемы», — сказал Санчес.

Minval.az