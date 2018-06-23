Пресс-секретаря президента США Сару Сандерс отказались обслуживать в одном из ресторанов американского Лексингтона из-за того, что она работает на лидера США Дональда Трампа, передает РИА Новости.

«Вчера вечером владелец Red Hen в Лексингтоне в штате Виргиния попросил меня уйти из-за того, что я работаю на президента США. Ее действия говорят гораздо больше о ней, чем обо мне», — написала Сандерс в Twitter.

Официант ресторана сообщил порталу TMZ, что обслуживал столик Сандерс в течение двух минут, а затем «владелец выкинул из ресторана ее и семь членов ее семьи».

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