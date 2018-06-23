Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает довести уровень развития страны до одного уровня с Россией и США. Об этих планах политик рассказал в субботу на митинге в Стамбуле в преддверии досрочных президентских и парламентских выборов, которые пройдут в воскресенье. Трансляцию его выступления вел телеканал A Haber.

«Россия и США являются одними из наиболее развитых государств мира. Турция тоже достигнет их уровня развития и войдет в 10-ку стран по этому показателю, — заявил Эрдоган. — Страна очищается от бюрократии. Мы добьемся стремительного развития иным путем, для этого нам нужно изменить систему».

Minval.az