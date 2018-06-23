Иракские ВВС ликвидировали не менее 45 террористов ИГ на территории соседней Сирии в результате авиаударов, в том числе убит ряд командиров группировки, сообщило командование иракских вооруженных сил, передает РИА Новости.

«Удар нанесен по собранию командиров ИГ в трех укрытиях группировки… в районе Хаджин в Сирии, в результате чего, по информации разведки, уничтожены полностью атакованные цели и убиты 45 террористов», — сообщило иракское командование.

Как отметили силовики, среди убитых — военные командиры и руководители пропаганды группировки, а также, как выразились военные, «почтальон (главаря ИГ) преступника Абу Бакра аль-Багдади» и руководитель полицейских органов группировки.

Ирак ранее в 2018 году несколько раз наносил авиаудары по позициям ИГ в приграничных районах Сирии и заявлял об успешных результатах. Как отмечалось, иракские ВВС действовали в координации с центром обмена информацией в Багдаде с участием РФ, Ирака, Сирии и Ирана.

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