Сирийская армия совместно с местным формированием Сирийской свободной армии (ССА) отразила атаки «Джабхат ан-Нусры», потери армии Сирии составили 5 человек убитыми, 19 ранеными, под удары попали жители, сообщает Центр примирения враждующих сторон в САР, передает РИА Новости.

«В ночь на 23 июня на северо-востоке Южной зоны деэскалации более 1 тыс. боевиков группировки «Джабхат ан-Нусра» атаковали позиции подразделений 9 танковой дивизии Сирийской Арабской Армии в районе населенных пунктов Дама и Дейр-Дама. В настоящее время сирийские военнослужащие ведут оборонительные бои. Потери правительственных войск составили 5 человек убитыми и 19 ранеными. Кроме того, под удары террористов попали жители этих населенных пунктов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что полевые командиры местных формирований Сирийской свободной армии (ССА), накануне согласившиеся перейти на сторону законного правительства, обратились через российский Центр примирения враждующих сторон к командованию сирийских войск с просьбой об оказании им помощи в отражении атак группировки «Джабхат ан-Нусра».

Также добавляется, что на отдельных направлениях сирийской армией совместно с отрядами ССА противник был остановлен. Принимаются меры по защите мирного населения.

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