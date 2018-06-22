Генассамблея ООН приняла простым большинством проект резолюции, призывающей к немедленному и полному выводу из Приднестровья российских военных, входящих в состав миротворческих сил.

Как сообщает ТАСС, «за» проголосовали 64 страны, «против» были 15, 83 воздержались. Проект резолюции был подготовлен Молдавией в соавторстве с Грузией, Канадой, Латвией, Литвой, Румынией, Украиной и Эстонией.

Проект «настоятельно призывает Российскую Федерацию без оговорок и дальнейшего промедления завершить упорядоченный вывод оперативной группы российских войск и вооружений с территории Республики Молдова».

По данным агентства, также решено включить в предварительную повестку 73-й сессии ГА ООН вопрос о полном выводе иностранных вооружённых сил с территории республики.

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