Меган Маркл скоро станет мамой! Об этом, как пишет 7Дней, репортеру издания hollywoodlife.com сообщила приятельница супруги принца Гарри. То, что 36-летняя новоиспеченная герцогиня Сассекская ждет ребенка, выяснилось вскоре после возвращения молодоженов из путешествия, в которое они отправились после своей сказочной свадьбы, состоявшейся в Виндзоре 19 мая. Как сообщается, одними из первых о беременности Маркл узнали брат Гарри — принц Уильям, и его супруга Кейт Миддлтон, которые, разумеется, очень обрадовались этому известию. Также об очередном прибавлении в монаршем семействе уже проинформированы и принц Чарльз с супругой, и даже Королева.

Что же касается самих будущих родителей, то они просто на седьмом небе от счастья. Гарри и Меган признавались раньше, что очень хотят стать родителями, однако они не ожидали, что это случится так скоро.

Гарри, которому в сентябре этого года исполнится 34 года, еще до знакомства с Меган заявлял, что вполне готов стать отцом. И единственное, что мешало ему осуществить свою мечту, это то, что он никак не мог найти достойную девушку, которая бы стала его женой. А потом он встретил Меган. «Мы, вне всякого сомнения, заведем детей, причем, в самом обозримом будущем. Хотя прежде, мы, конечно, должны сыграть свадьбу!» — заявил Гарри в своем интервью, которое он дал вскоре после помолвки. И теперь, когда он и Меган официально стали супругами, ничто не мешает им осуществить свой план.

Между прочим, новость о беременности супруги принца все же не стала полной неожиданностью. Ведь на днях отец Меган дал британскому телеведущему интервью, в котором он сообщил, что Меган и Гарри активно работают над тем, чтобы сделать детишек.

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