Израильская прокуратура предъявила обвинения в систематическом мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием супруге премьер-министра Израиля Саре Нетаньяху.

Об этом сообщает израильская газета «Гаарец».

Жену израильского премьера подозревают в том, что она в период с сентября 2010 года по март 2013-го бесконтрольно тратила бюджетные деньги на собственные прихоти. Так, она заплатила примерно 100 тысяч долларов на заказы еды из лучших ресторанов страны в резиденцию своего мужа.

Сара Нетаньяху отвергает все обвинения в свой адрес.

В рамках этого уголовного дела обвинения также предъявлены бывшему заместителю генерального директора канцелярии премьер-министра Израиля Эзру Сайдову.

Супруга премьера постоянно находится под прицелом СМИ и правоохранительных органов. Так 2 декабря 2016 ее 11 часов допрашивали в полиции по делу о незаконном найме электрика. Кроме того ее посчитали виновной в том, что она перевезла садовую мебель из официальной резиденции премьера в Иерусалиме в свой частный дом в Кейсарии.

Minval.az