Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пообещал президенту США Дональду Трампу уничтожить ракетный полигон Сохэ в провинции Пхенан-Пукто на западе страны. Договоренность об этом была достигнута во время саммита двух государств, передает CBS News.

Когда именно Ким Чен Ын собирается исполнить свое намерение, не уточняется.

«Соединенные Штаты будут внимательно следить за этим местом, поскольку мы продвигаемся вперед в переговорах», — сказал представитель Белого дома.

Как отмечает телеканал, КНДР использует полигон Сохэ для испытаний жидкотопливных ракетных двигателей для своих баллистических ракет большой дальности. По данным экспертов, именно там была создана межконтинентальная ракета Hwasong-15, которая может долететь до берегов США.

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