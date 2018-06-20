Полузащитник сборной России Александр Самедов поделился впечатлениями от победы над национальной командой Египта (3:1) в матче второго тура группового этапа чемпионата мира — 2018.

«Завтра спокойно сядем на базе и посмотрим Уругвай, а также, что творится в других группах. Пока наслаждаемся турниром. Мне на телефон пришло более 100 сообщений.

У Египта хорошая команда с суперзвездой. Это наша заслуга, что ему не удалось лучше себя проявить. Салах играл справа и не возвращался назад. Мы этим пользовались. Как и тем, что сопернику нужна была победа и пришлось раскрываться», — передаёт слова Самедова «Чемпионат».

Читайте также: Мы гордимся тобой, Саша!

Minval.az