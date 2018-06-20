Вчера матчем Россия–Египет стартовал 2-ой тур группового этапа чемпионата мира по футболу. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу россиян. Так, впервые в своей новейшей истории сборная России вышла в 1/8 финала мирового первенства. Вышла по праву, хотя целый ряд футбольных экспертов, в том числе и российских, крайне скептически оценивали ее шансы на выход из группы. Особенно доставалось главному тренеру российской сборной Станиславу Черчесову, которого авансом записали в лузеры.

Сейчас все эти эксперты массово «переобуваются на лету» и дружно превозносят те, кто прежде критиковал. Им просто некуда деваться. Ведь цифры говорят сами за себя. Ведь сборная РФ не просто показала зрелищный футбол , но и к добилась потрясающего результата. К примеру, уже подсчитано, что 8 забитых голов – лучший результат сборной России на чемпионатах мира.

Прежний рекорд был установлен на ЧМ-1994 – 7 голов, из которых шесть достались Камеруну. Две победы с разницей голов 8-1 – это лучший старт в истории ЧМ для команд-хозяек. У Италии в 1934-ом было две победы с разницей 8-2. Так что, в этих условиях невозможно не признать сверхудачный для россиян старт на мундиале, сколь бы не были легкими соперниками поверженные ими саудиты и египтяне. Да и уместно ли говорить о слабости команд, пробившихся в мировое первенство, особенно про египтян, в составе которых играл блестящий Салах?!

Так или иначе, Россия добилась исторического для себя результата. И я лично горд, что огромная роль в этом принадлежит азербайджанцу Александру Самедову. Именно с его паса началась атака, приведшая ко второму голу в ворота египтян. Да и в целом, Самедов был одним из лучших игроков этого матча. Он блестяще, практически безошибочно отыграл матч, а уровень его самоотдачи был зашкаливающим.

Самедов является одним из лидеров нынешней российской сборной. И в этой связи я не могу не вспомнить о том, что в свое время хор отечественных «экспертов» и «диванных патриотов» всячески осуждал этого прекрасного игрока за то, что он выбрал сборную России, а не Азербайджана в качестве команды, за которую счел правильным играть. Время доказало правильность выбора Самедова.

Он уже сыграл свыше полусотни матчей в составе сборной России, он стал участником двух чемпионатов мира и участником чемпионата Европы 2016 года. Увы и ах, но со сборной Азербайджана он не смог бы добиться всего этого. Как ни крути, наша сборная пока не доросла до уровня, позволяющего ей пробиваться в число участников европейского или мирового первенства, а тем паче — выходить в 1/8 мундиаля.

Но разве понимали это наши «диванные патриоты», разве способны они видеть дальше собственного носа?! Они игнорировали тот факт , что Самедов родился в Москве, что он является воспитанником школы московского «Спартака». Они не могли найти ответа на простой вопрос – где участие Азербайджана в судьбе Саши? Не могли, но гнули свою линию. Хотя очевидно же было, что, как москвич и россиянин, как человек, испытывающий чувство благодарности к футбольной школе страны, которая его сделала тем, кем сделала, Самедов принял правильное решение выступать за сборную РФ, а не Азербайджана.

А ведь были не только слова. Я прекрасно помню, что имело место в 2013 году в ходе матча между сборными Азербайджана и России в Баку. Тогда азербайджанские болельщики закидывали Самедова тем, что принято называть посторонними предметами. Помню я и то, как Самедов отреагировал на провокации, на хамство, что имели место в отношении него в ходе того матча . Он ушел с поля, аплодируя болельщикам. В том числе и тем, кто хамил ему. Это был урок вежливости и хороших манер со стороны Самедова.

А позже последовал и урок патриотизма с его стороны. Он поделился в своем инстаграме фото в память об убитой армянами 2-летней Захры Гулиевой. Фото размещено футболистом в специальном разделе «История» и его можно увидеть, войдя в аккаунт Самедова с телефона. На фото был флаг Азербайджана, детская игрушка, оставшаяся лежать на земле и надписи Justice for Zahra и Pray for Zahra. Далеко не все футболисты, играющие за сборную Азербайджана, сделали то, что сделал Самедов, играющий за сборную России.

И это — всего лишь одна из причин, по которой я радуюсь всем его победам. Он заслужил их своим кропотливым трудом. При этом, Самедов остается чрезвычайно тактичным, воспитанным, не «забронзовевшим» человеком. Вот и вчера он моментально и с благодарностью ответил на мое поздравительное сообщение по случаю победы сборной России над египтянами. В этом весь Саша — российский азербайджанец, которым стоит гордиться всем нам.

Акпер Гасанов

Minval.az