Отца герцогини Сассекской Меган Маркл, 82-летнего Томаса Маркла, задержали агенты ФБР в доме престарелых в городе Лейкленд, штат Флорида.

Об этом сообщает британская газета Daily Mail.

По данным издания, задержание связано с расследованием обнаружения материалов сексуального насилия над детьми в доме Маркла на Филиппинах и в арендованном им складском помещении в Мексике.

Как пишет Daily Mail, ранее газета сообщила ФБР об обнаружении подозрительных материалов в складском помещении в городе Росарито, недалеко от границы с США. Там, по информации издания, находились около 20 коробок с фотографиями, публикациями, компьютерной техникой и видеокассетами. Мексиканские правоохранительные органы провели обыск и изъяли электронные носители и другие предметы для экспертизы.

Отдельное расследование началось на Филиппинах после того, как сын Томаса Маркла, Томас-младший, заявил, что обнаружил в доме отца материалы с изображениями сексуального насилия над несовершеннолетними. Филиппинская полиция подтвердила обнаружение соответствующих файлов на электронных устройствах. Сейчас следователи устанавливают их происхождение и выясняют, кому принадлежали устройства.

Сам Томас Маркл неоднократно отрицал обвинения, называя их ложью. Он признавал, что платил за секс во время проживания на Филиппинах, однако утверждал, что не вступал в интимные отношения с несовершеннолетними.