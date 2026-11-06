Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил с замгенсека ООН по экономическим и социальным вопросам Ли Цзюньхуа перспективы сотрудничества Баку с организацией и актуальные вопросы глобальной и региональной повестки.

Как сообщили в МИД Азербайджана, встреча состоялась в рамках визита Ли Цзюньхуа в страну.

Стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и ООН, вклад страны в многостороннюю дипломатию, а также вопросы глобальной и региональной повестки.

Участники встречи с удовлетворением отметили активную роль Азербайджана в сотрудничестве с ООН и предпринимаемые страной шаги по содействию решению глобальных проблем.

Отдельное внимание было уделено председательству Азербайджана, выдвинутым им инициативам, проведенным мероприятиям высокого уровня и достигнутым результатам в рамках Движения неприсоединения, COP29, Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана, Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Всемирного форума городов и других международных платформ.

Стороны подчеркнули значение успешно проведенного 5-6 ноября в Азербайджане Саммита ООН по инновациям в сфере государственного управления. Они также отметили работу по международному продвижению опыта Азербайджана в области инновационного госуправления, в частности модели ASAN xidmət, и расширению ее применения в других странах.

Байрамов проинформировал собеседника о вкладе Азербайджана в достижение Целей устойчивого развития ООН до 2030 года, принимаемых на национальном уровне мерах, а также донорской и гуманитарной деятельности страны в поддержку международной повестки развития.

На встрече было подчеркнуто значение расширения регионального сотрудничества между Азербайджаном и государствами Центральной Азии, а также формата C6. Стороны обсудили укрепление транспортно-логистических связей, эффективное использование потенциала Среднего коридора, расширение торговли и инвестиций, энергетическую безопасность, зеленую энергетику, цифровую трансформацию и развитие региональных транзитных возможностей.

Глава МИД также рассказал о масштабных восстановительных и строительных работах на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, возвращении бывших вынужденных переселенцев, создании современной инфраструктуры и экономической реинтеграции этих районов.

Байрамов обратил внимание на серьезные препятствия, которые создают для восстановительных работ, безопасности населения и устойчивого развития мины и неразорвавшиеся боеприпасы, оставшиеся со времен армянской оккупации.

Стороны обменялись мнениями о существующих глобальных и региональных угрозах, вызовах международному миру и безопасности, содействии экономическому и социальному развитию и других вопросах, представляющих взаимный интерес.