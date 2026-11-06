Во Франции продолжаются протесты учащихся.

Сегодня в Лионе учащиеся подожгли двери лицея Эдуара Эррио. В Нанси в лицее имени Анри Пуанкаре один из учеников облил директора из огнетушителя, а другие участники акции разбили стёкла в здании.

Рано утром в городе Ла-Рош-сюр-Йон протестующие осквернили памятник Наполеону, повесив на него баннер. Позже его сняли местные жители.

Для обеспечения безопасности во время протестных акций, запланированных 7 ноября по всей Франции, задействуют около 70 тысяч полицейских и жандармов, сообщил министр внутренних дел страны Лоран Нуньес.

«Уровень угрозы точно такой же, как и в предыдущие субботы. Мы вновь зафиксировали в соцсетях призывы к насилию, в том числе в отношении сил правопорядка и коммерческих объектов», — сказал он.

В связи с этим, по его словам, силы правопорядка будут задействованы в том же объеме, что и раньше. Они будут включать в себя среди прочего 110 мобильных подразделений, 25 бронемобилей Centaure национальной жандармерии и водометы.