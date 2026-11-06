В стамбульском районе Багджылар, в парке дружбы «Азербайджан», прошла акция по посадке деревьев, приуроченная к шестой годовщине победы Азербайджана во Второй Карабахской войне. В память о погибших в ходе Отечественной войны высадили 44 саженца.

Выступая на мероприятии, генеральный консул Азербайджана в Стамбуле Замин Алиев отметил, что 8 ноября стало для азербайджанского народа не только годовщиной военной победы, но и символом национальной воли и единства.

По его словам, 44-дневная война и антитеррористическая операция в сентябре 2023 года, приведшая к восстановлению территориальной целостности страны, «золотыми буквами вписаны в историю государства».

Алиев также подчеркнул, что одна из главных задач Азербайджана сегодня — обеспечить устойчивое возрождение жизни в Карабахе и укрепить основы прочного мира в регионе.

В акции приняли участие представители государственных учреждений Азербайджана и Турции, политических партий и неправительственных организаций.

