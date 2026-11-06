На Minval Politika вышел новый выпуск подкаста «Поиск смыслов» с бывшим послом Азербайджана в Иране и Латвии Джаванширом Ахундовым.

В беседе обсуждают, кто на самом деле управляет Ираном и как Корпус стражей исламской революции получил влияние на политику, армию и экономику страны. Ахундов также объясняет, почему возможная наземная операция США против Ирана может оказаться крайне сложной, и оценивает последствия войны, санкционного давления и экономических проблем Тегерана.

Отдельно участники говорят об азербайджанцах Ирана — их исторической роли, национальной идентичности, языковом вопросе и перспективах политических изменений.