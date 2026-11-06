Президент США Дональд Трамп сегодня обсудил с несколькими европейскими лидерами необходимость создания более широкой системы безопасности в Европе, которая помогла бы заложить условия для прочного мира.

Об этом сообщил его зять и один из ключевых участников американской переговорной команды по завершению войны в Украине Джаред Кушнер.

По его словам, обсуждение стало продолжением работы, проведённой на этой неделе в Брюсселе с Украиной, НАТО и европейскими партнёрами США. Кушнер и представители американской миссии по мирному урегулированию рассказали о целях, которыми руководствуются в ходе продолжающихся консультаций.

Кушнер отметил, что более 30 лет Европа и Россия пытались создать устойчивую систему безопасности. Однако десятилетия взаимного недоверия, противоречивые представления о безопасности и разрушительные последствия войны делают эту задачу чрезвычайно сложной. При этом, по его словам, её решение необходимо для достижения прочного мира.

США намерены выработать практические договорённости, которые учитывали бы опасения всех сторон, снижали риск новых конфликтов и делали обстановку в сфере безопасности более стабильной и предсказуемой. Вашингтон рассматривает пять основных целей: постоянные консультации по вопросам безопасности, надёжную связь в кризисных ситуациях, повышение военной прозрачности, взаимные меры по снижению риска эскалации и долгосрочную систему безопасности и стабильности в Европе.

Кушнер подчеркнул, что любые договорённости должны полностью уважать суверенитет, территориальную целостность и право каждой страны самостоятельно принимать решения. Каждое государство сохранит контроль над собственной политикой в сфере безопасности и выбором союзов, а ни одна страна не получит права вето на суверенные решения другой. НАТО, по его словам, останется центральным элементом коллективной обороны Европы, а новая инициатива будет опираться на существующие институты и обязательства.

Консультации продолжатся с Украиной, НАТО, Евросоюзом и европейскими партнёрами США. Вашингтон намерен расширять круг участников, чтобы учесть все значимые точки зрения и предложения. Россия также будет вовлечена в обсуждения в рамках мирных переговоров.

На следующей неделе США проведут в Абу-Даби первые с февраля трёхсторонние мирные переговоры с участием Украины и России. По словам Кушнера, все стороны активно готовятся к содержательным и продуктивным встречам. США будут тесно консультироваться с европейскими партнёрами на полях переговоров и, если удастся добиться прогресса, рассчитывают перейти к более широкому многостороннему формату с их непосредственным участием.

Кушнер добавил, что обсуждаемые идеи продолжают развиваться, и США готовы рассматривать содержательные предложения. По его словам, подходящая структура переговоров будет иметь решающее значение для завершения войны и перехода от конфликта к условиям, позволяющим обеспечить долгосрочный мир.

Он назвал эту работу сложной и требующей детальной проработки, подчеркнув, что простых решений нет. При этом Кушнер заявил, что возможность содействовать завершению войны и создать основу для более мирной, безопасной и процветающей Европы для будущих поколений оправдывает эти усилия. США продолжат интенсивно работать со всеми сторонами, добиваясь всеобъемлющего и прочного мира, к которому стремится Трамп.