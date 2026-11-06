Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с лидерами стран Северной Европы и Балтии (NB8), в ходе которых обсуждалась подготовка к предстоящей трехсторонней встрече в Абу-Даби.

Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.

Зеленский поблагодарил премьер-министров Эстонии, Дании, Исландии, Латвии, Норвегии и Швеции, а также президентов Финляндии и Литвы за поддержку Украины и согласованную позицию по принципиальным вопросам.

По его словам, в последние дни был предпринят ряд подготовительных шагов к встрече в Абу-Даби. В частности, состоялась встреча в Брюсселе с участием представителей НАТО и европейских стран, а также прошли контакты Зеленского с представителями президента США. Переговорные команды практически постоянно поддерживают связь.

«Считаем, что нужно сделать встречу в Эмиратах результативной, и наши предложения относительно реальных потенциальных результатов мы передали американской стороне», — отметил он.

Зеленский подчеркнул, что вопросы безопасности Европы должны обсуждаться с участием европейских стран, которые в равной степени заслуживают гарантированной безопасности.

Он также поблагодарил партнеров за то, что они считают реальную дипломатию и скорейшее завершение войны России против Украины главным приоритетом.

Кроме того, украинский президент проинформировал лидеров стран NB8 о потребностях Украины перед предстоящей зимой, в частности в поддержке энергетического сектора и средствах противовоздушной обороны.

Зеленский поблагодарил партнеров за готовность оказывать помощь и заявил, что координация и согласование совместных позиций будут продолжены.