Почти треть граждан Армении не знают своего президента или не знакомы с его деятельностью.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Gallup International Association.

Согласно исследованию, 30% респондентов заявили, что не осведомлены о деятельности президента Армении Ваагна Хачатуряна. При этом его работу полностью одобряют 13,2% опрошенных, еще 13,3% скорее одобряют. Среди представленных в исследовании политиков глава государства получил самый низкий показатель полного одобрения.

Наибольшим одобрением среди опрошенных пользуется Армянская апостольская церковь. Ее деятельность полностью поддерживают 59,1% респондентов, еще 13,9% скорее одобряют. На втором месте находятся вооруженные силы Армении: их работу полностью одобряют 46,6% участников опроса, скорее одобряют – 21,2%.

Деятельность премьер-министра Никола Пашиняна полностью одобряют 31,1% респондентов, еще 20,8% скорее одобряют. Министр иностранных дел Арарат Мирзоян получил соответственно 30% и 20%.