Мэр украинской столицы Виталий Кличко обвинил в своем Telegram-канале президента Украины Владимира Зеленского в «манипуляциях и лжи» на фоне критической ситуации с электричеством и водой в Киеве.

«Мантра центральной власти, что Киев — худший, постоянные манипуляции, ложь — плохая история. Потому что в попытке избавиться от Кличко любым способом, создавая постоянные препятствия и не помогая столице, центральная власть фактически уничтожает Киев. Мерзко все это выглядит по отношению к жителям столицы», — подчеркнул мэр.

Кроме того, Кличко задался вопросами, знает ли Зеленский о реальной ситуации с энергоснабжением в других областях Украины, а также о том, что в стране действует единая энергосистема.