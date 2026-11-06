Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова представила достижения Азербайджана в области цифровых технологий и современных инноваций на международной встрече по безопасности искусственного интеллекта в Астане.

Как сообщили в Милли Меджлисе, мероприятие состоялось 6 ноября в рамках «Акабского процесса».

В мероприятии приняли участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, король Иордании Абдалла II, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев и другие официальные лица.

Выступая на встрече, Гафарова рассказала о проводимой в Азербайджане работе в сфере цифровых технологий и современных инноваций, а также о достигнутых страной результатах.