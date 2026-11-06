Азербайджанский народ во время 44-дневной Отечественной войны объединился в единый кулак. Эта Победа вечно будет жить в наших сердцах.

Об этом сказал президент Ильхам Алиев на встрече с жителями, переселившимися в села Джахангирбейли Зангиланского района и Солтанлы Джебраильского района, передает Азертадж.

«Наш народ и будущие поколения всегда будут гордиться этой Победой, потому что мы, проливая кровь на поле боя, восстановили справедливость, восстановили свое достоинство и свои права. Мы занимаемся строительством новых сел, городов, возвращением бывших вынужденных переселенцев на родные земли, и могу сказать, что весь азербайджанский народ живет этими помыслами».

Как отметил Ильхам Алиев, возвращение на родные земли бывших вынужденных переселенцев, долгие годы живших в тяжелых условиях, было заветной мечтой каждого нашего гражданина, и прежде всего, конечно, самих переселенцев.