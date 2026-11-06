Два гражданина Азербайджана, находившиеся в международном розыске, экстрадированы из Грузии на родину. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Министерство юстиции Грузии удовлетворило ходатайства Генеральной прокуратуры Азербайджана об экстрадиции Тахира Айралова и Мирюсифа Гадирова в соответствии с требованиями Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года и Европейской конвенции об экстрадиции от 13 декабря 1957 года.

Айралов подозревается в повторной краже с незаконным проникновением в жилище и другие помещения группой лиц по предварительному сговору. Гадиров обвиняется в укрывательстве особо тяжкого преступления без предварительного обещания.

Оба фигуранта были задержаны на территории Грузии и переданы азербайджанской стороне.