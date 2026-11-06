В Израиле лидер оппозиционной партии «Яшар» Гади Айзенкот заручился поддержкой большинства парламентских партий в качестве кандидата на пост премьер-министра страны.

Это произошло в ходе консультаций депутатов с президентом страны Ицхаком Герцогом.

По данным израильских СМИ, кандидатуру Айзенкота поддержали 67 из 120 депутатов Кнессета нового созыва.

Отметим, что, согласно установленным правилам, после парламентских выборов президент Израиля должен поручить лидеру одной из прошедших в парламент партий сформировать новое правительство. Для этого он проводит отдельные консультации с представителями парламентских фракций. Каждая фракция выдвигает одного кандидата на пост премьер-министра.

Консультации начались 4 ноября в президентской резиденции в Иерусалиме и завершились вечером 5 ноября.