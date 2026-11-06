Анкара намерена покупать меньше российского газа и наращивать поставки из других стран, если Москва не снизит цены. Об этом заявил министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар.

«Дело не в политике, а в цене. Российский газ чрезвычайно дорогой», — сказал он, добавив, что Турция не планирует полностью отказываться от поставок из России, но будет искать более выгодные предложения.

За последние два десятилетия доля России в газовом импорте Турции сократилась с 64% до примерно 37%. В 2025 году поставки «Газпрома» составили 21,2 млрд кубометров — почти на 20% меньше, чем в 2021-м. Около 22% газа Турция получает из Азербайджана, почти 16% — из США. В прошлом году Анкара закупила 9,19 млрд кубометров американского СПГ и рассчитывает заключить долгосрочные контракты с Cheniere Energy и ExxonMobil.